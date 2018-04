A "Verissimo", Alessia Marcuzzi e Barbara d'Urso ospiti d'onore

Nuovo appuntamento con "Verissimo", sabato 14 aprile alle ore 16 su Canale 5. Alla vigilia dell’attesa finale de "L’Isola dei Famosi" (lunedì 16 aprile, in prime-time su Canale 5), Silvia Toffanin accoglie in studio la conduttrice del reality Alessia Marcuzzi. Tra gli ex naufraghi ospiti del talk show c'è anche l’ultima eliminata Elena Morali.

E per un reality che termina la sua stagione ad un altro che debutta. A "Verissimo" infatti fa il suo ingresso anche Barbara d’Urso, pronta a riprendere in mano, dopo quattordici anni, la conduzione di ‘Grande Fratello’, in onda su Canale 5 da martedì 17 aprile. E ancora, ospite del talk show Annalisa, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Infine, per la prima volta insieme, saranno in studio i protagonisti assoluti della soap spagnola ‘Il Segreto’: Donna Francisca e Raimundo.