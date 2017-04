A "Teste di casting": uno scherzo "con i baffi"

Non si fermano i provini inverosimili di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Fabio Alisei, meglio noti al grande pubblico come "Lo Zoo di 105".

Nell'ultima puntata, bersagli dei loro scherzi sono stati alcuni uomini baffuti, messi alla prova con la sponsorizzazione di un elettrodomestico a dir poco particolare: la "sbaffatrice Sigiam".

Come al solito, però, il prodotto non esiste e tutto si rivela un pretesto per far eseguire ai malcapitati le performances più ridicole.

Guarda la clip tratta da "Teste di Casting"