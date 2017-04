Non si fermano i provini inverosimili di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Fabio Alisei, meglio noti al grande pubblico come "Lo Zoo di 105".

Nell'ultima puntata, il perfido trio ha fatto credere alle loro vittime di concorrere per un ruolo da attore nella versione italiana di "The Walking Dead". Con una insolita variante: gli zombie, invece di essere ripugnanti, sono dei pagliacci.

Dopo aver truccato una delle concorrenti, le chiedono se sappia qualche passo di "zumba" e questi sono gli improbabili risultati...

Clicca per vedere la clip tratta da "Teste di Casting".