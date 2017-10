A "Teste di casting": gli "attributi" del pubblicitario

Non si fermano i provini inverosimili di Marco Mazzoli, Paolo Noise e Fabio Alisei, meglio noti al grande pubblico come "Lo Zoo di 105".

Nell'ultima puntata, i bersagli dei loro scherzi hanno dovuto indossare travestimenti improbabili per pubblicizzare una linea di abbigliamento e di accessori che richiama nelle fattezze gli organi sessuali maschili.

Come al solito, però, il prodotto non esiste e tutto si rivela un pretesto per far eseguire ai malcapitati le performances più ridicole.

Guarda la clip tratta da "Teste di Casting"