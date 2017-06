A Temptation Island si presentano i single: Francesca nota Gianfranco e Ruben si difende

Nella prima puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 26 giugno su Canale 5, sono stati presentati i 13 ragazzi single giunti al villaggio con lo scopo di conquistare le fanciulle, costrette alla lontananza dai loro compagni. Francesca ha immediatamente notato Gian Marco, il barman di Monteroni, in provincia di Lecce. Durante la presentazione il 27enne si è definito testardo ma simpatico e ha subito dichiarato di avere una preferenza per Camilla. Selvaggia ha invece scelto di conoscere Daniele, che ha ricambiato dando la sua preferenza proprio alla compagna di Francesco. Oltre a loro si sono presentati anche Gianfranco, l'architetto che ha colpito Francesca in maniera positiva, l'allevatore di Lecco Riccardo e il fashion blogger romano Andrea, al quale Francesco ha dato il braccialetto del divieto per "tenerlo lontano" da Selvaggia. Ruben si è invece difeso da Gianfranco, che ha però ottenuto anche la preferenza di Francesca.