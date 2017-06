A Temptation Island ecco le 13 single: 5 preferenze per Francesco, che punta a Desirée

Una volta arrivati al villaggio, i protagonisti di Temptation Island hanno assistito alla presentazione delle tredici ragazze single che potrebbero mettere a rischio le relazioni amorose delle coppie. Simona, estetista di Grosseto, ha consegnato la ghirlanda di preferenza a Nicola, scatenando la gelosia di Sara, mentre Selvaggia ha reagito con apparente calma alle cinque ghirlande ricevute da Francesco e non ha ceduto al braccialetto del divieto, come lui ha poi fatto in seguito per cercare di tenere lontani gli ambiziosi ragazzi dalla sua metà. Il 28enne romano ha infine manifestato un particolare interesse per Desirée, un'imprenditrice di 24 anni.