A "Striscia la Notizia", scuolabus pericolosi e bambini stipati nel portabagagli

A un anno dalla precedente inchiesta, l'inviato di "Striscia la Notizia", Luca Abete, torna a occuparsi dei pulmini scolastici irregolari usati a Giuliano in Campania, nel Napoletano.

Non si tratta di "scuolabus" veri e propri, ma di mezzi di fortuna malandati e pericolosi nei quali i sedili sono stati sostituiti con delle panche per poter trasportare più bambini. Del tutto assenti le cinture di sicurezza e gli schienali: in caso di frenata o, peggio, di incidente, gli alunni rischiano gravi traumi, soprattutto quelli costretti a viaggiare in piedi nel portabagagli.

