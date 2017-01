A "Striscia la notizia" ritornano Michelle Hunziker e Piero Chiambretti

12:01 - Da lunedì 29 settembre tornano alla conduzione di "Striscia la notizia" Michelle Hunziker e Piero Chiambretti, una coppia che ha esordito l’anno scorso e che sarà al timone del Tg satirico di Antonio Ricci per due settimane. Dal 13 ottobre al posto di Chiambretti arriverà lo storico mattatore Ezio Greggio che proseguirà con Michelle Hunziker fino ai primi di gennaio.

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata condotta da Leonardo Pieraccioni e Maurizio Battista che commentano con queste parole la loro esperienza al timone del programma. "Con questa settimana a Striscia ho confermato il divertimento di quell'unica puntata che condussi nel 2005 - ha confessato emozionato il comico toscano - Lascio a Michelle Hunziker un camerino pieno di aromi per curare voce e bronchi visto che dalla prima puntata ho perso la voce e per farmela tornare ho provato anche con le fumenta alla ribollita! Evviva Striscia, che come il Gabibbo, non invecchia mai".



Maurizio Battista, invece, ha paragonato Striscia ad un "sogno che si è avverato. Per anni ho desiderato fare Striscia. Di questa settimana resta il piacere di aver lavorato con un team che, da 27 anni, porta avanti questa corazzata. Poi la filosofia zen di Ricci, grande persona e grandissimo professionista. A lui dico: io sto sempre qui. Grazie Striscia».