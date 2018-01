A Striscia la notizia i fuorionda di Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Scivoloni, cadute, testate e altri errori vari. Nel corso della puntata di "Striscia la notizia" in onda giovedì 25 gennaio sono state proposte alcune "papere" che hanno visto come protagonisti i due attuali conduttori della trasmissione di Canale 5, Michelle Hunziker e Gerry Scotti.



In passato i due avevano già presentato insieme vari programmi e proprio in queste occasioni erano stati ripresi durante strafalcioni e fuorionda, come l'imperdibile incidente con una macchinina telecomandata da Gerry Scotti che ha portato alla distruzione di un trofeo, o la caduta senza conseguenze della showgirl svizzera, proprio sotto gli occhi del suo collega.