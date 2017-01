A Stasera al Cinema "The Revenant"

"The Revenant" protagonista a "Stasera al Cinema". La rubrica di Tgcom24 svela curiosità e segreti della prova da Oscar di Leonardo DiCaprio. Un viaggio solitario e sacrificale, orchestrato dal regista Alejandro Iñárritu. E' più feroce l'uomo o la natura? E' la domanda che attraversa "The Revenant". Un film ispirato alla vita del cacciatore di pelli Hugh Glass, che immerge lo spettatore negli spazi immensi di una 'wild' America, spietata e selvaggia, dove sopravvive il più forte. O meglio, come recita una frase della sceneggiatura, solo chi è 'già morto'. Ne parliamo a "Stasera al Cinema" (in onda su Tgcom24 ogni sabato alle 19.30). Conduce Leonardo Panetta, in studio il filosofo Roberto Mordacci e il giornalista Antonello Sarno.