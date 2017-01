A Stasera al Cinema "The Hateful Eight"

Quentin Tarantino è arrivato nelle sale con un'opera "smodata" per durata (3 ore circa), formato (la pellicola usata è 70mm) e ambizioni. "The Hateful Eight" è un gioco al massacro che ruota intorno a 8 personaggi, rinchiusi in una locanda di posta del selvaggio west. Un ingranaggio perfetto che "Stasera al Cinema" (in onda su Tgcom24 ogni sabato alle 19.30) smonta pezzo a pezzo, grazie al filosofo Roberto Mordacci e al giornalista Antonello Sarno. Conduce Leonardo Panetta.