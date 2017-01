A Stasera al Cinema "Lo Chiamavano Jeeg Robot"

Un buono, un cattivo, poteri straordinari, tanta azione e un amore impossibile. In "Lo chiamavano Jeeg Robot", esordio del regista Gabriele Mainetti, ci sono tutti gli ingredienti delle pellicole su supereroi e dintorni. La storia si snoda però in una Roma che per una volta smarrisce la sua 'grande bellezza" per trasformarsi nello sfondo livido della lotta tra un ombroso (e appesantito) Claudio Santamaria e Luca Marinelli che da vita a un antagonista, al contempo, magnetico e respingente.