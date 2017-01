A Stasera al Cinema "Il Caso Spotlight"

Lo scandalo pedofilia che ha cambiato per sempre la storia della Chiesa. Un cataclisma globale, partito dal lavoro di un gruppo di reporter del quotidiano locale "Boston Globe". E' la vicenda al centro de "Il caso Spotlight", diretto da Tom McCarthy e premiato come miglior film e migliore sceneggiatura agli ultimi Oscar. Un'opera "morale" e "corale" ( nel cast Michael Keaton, Marc Ruffalo, Rachel MacAdams) che punta sulla solidità della trama a discapito, però, della profondità e delle sfumature dei singoli personaggi. Ne parliamo a "Stasera al Cinema" (in onda su Tgcom24 ogni sabato alle 19.30). Conduce Leonardo Panetta, in studio il filosofo Roberto Mordacci e il giornalista Antonello Sarno