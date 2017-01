A Stasera al Cinema "Hitchcock-Truffaut"

Tra questi ci sono Scorsese, Fincher, Anderson che nel documentario "Hitchcock-Truffaut" raccontano l'importanza di quel libro-intervista. Nel lavoro di Kent Jones, distriubuito in poche sale ma con ottimi risultati di pubblico, documenti esclusivi come l'audio delle conversazioni tra Truffaut e Hitchcock, fotografie, riflessioni sul senso del cinema, dell'arte e , in fondo, della vita. Ne parliamo a "Stasera al Cinema" (in onda su Tgcom24 ogni sabato alle 19.30). Conduce Leonardo Panetta, in studio il filosofo Roberto Mordacci e il giornalista Antonello Sarno.