A Stasera al Cinema "Batman V Superman"

L'Umano troppo Umano. Il dio mortale. Non hanno paura di scomodare Nietzsche gli autori di "Batman V Superman". D'altronde tra loro c'è Christopher Nolan, regista della trilogia dell'Uomo Pipistrello, che ha riempito i film della saga di contenuti capaci di attirare non solo gli amanti dei fumetti Dc Comics. Questa volta dietro la macchina da presa c'è Zack Snyder ... e la differenza, in negativo, si nota.

Il ruolo di Superman è affidato al rodato Henry Cavill, già nei panni del supereroe in "Man of steel" (diretto proprio da Snyder). A interpretare Batman un Ben Affleck che fa rimpiangere, e non poco, il cavaliere oscuro Christian Bale. Ne parliamo a "Stasera al Cinema" (in onda su Tgcom24 ogni sabato alle 19.30). Conduce Leonardo Panetta, in studio il filosofo Roberto Mordacci e il giornalista Antonello Sarno.