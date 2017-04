A "Quinta Colonna": Fatima, la modella musulmana senza velo

A "Quinta Colonna" la storia di Fatima, la ventinovenne marocchina che ha deciso di sfidare i precetti più rigidi della sua religione per esprimere al meglio la propria femminilità.

Durante la settimana la ragazza fa un lavoro normale: vende assicurazioni. Ha deciso però di arrotondare facendo la fotomodella. Nonostante le sarebbe vietato mostrare il proprio corpo, non ha problemi a posare in costume da bagno.

La fortuna di Fatima è di non aver mai perso il supporto dei suoi genitori: "All'inizio non erano favorevoli, ma sono riuscita a far capire loro che se vivi in Italia è giusto integrarsi. Non possiamo pretendere che sia il contrario" confessa alla telecamera. "Non bevo, non mangio maiale, seguo le feste e gli altri precetti dell'Islam, ma non credo di offendere Dio se poso in costume".

Quindi l'appello: "Lasciate libere le vostre figlie: non imponete loro di mettersi il volo. Se vorranno, lo indosseranno senza costrizioni e quel giorno vorrà dire che ci crederanno davvero".