A "Pomeriggio 5" tre testimoni che hanno incontrato Igor il Russo

Mentre continuano le ricerche di "Igor il Russo-Ezechiele il Serbo", il responsabile degli omicidi di Budrio e Portomaggiore, a "Pomeriggio 5" parlano tre uomini che tra il 2010 ed oggi sono stati aggrediti e derubati dal killer. Qui sopra Gianpaolo, vittima nel 2010 di una rapina da parte di Igor: "Mi ha detto di stare seduto e quando ho provato a reagire mi ha colpito". Giancarlo, qui sotto, è stato invece prima ammanettato e poi derubato del suo orologio. In ultimo, un ragazzo che è stato aggredito davanti a casa: " Non so se era lui, ma di sicuro era qualcuno della sua banda". Ecco le loro testimonianze.