A "Pomeriggio 5" la sfilata delle curvy contro le polemiche: “Orgogliose del nostro corpo"

Vanessa Incontrada ed Emma Marrone sono state al centro, nei giorni scorsi di due polemiche per il loro corpo: la spagnola considerata sovrappeso, la cantante, invece, insultata dopo una foto in cui si mostrava nuda con solo un rossetto per una campagna pubblicitaria. “Orgogliose del vostro corpo” ha sottolineato durante la puntata di "Pomeriggio 5" la conduttrice Barbara d’Urso presentando la sfilata in costume di diverse modelle curvy, procaci e per nulla infastidite dal mostrare al mondo il loro corpo e la loro bellezza fuori dai canoni. “Io vi amo modelle curvi” ha sottolineato Barbara chiudendo la loro applauditissima esibizione.