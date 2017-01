A Natale con la firma d'autore lo spot è un pezzo di cinema

Per raccontare questa storia e la magia del Natale, Esselunga ha voluto, insieme a Chris Columbus, i migliori talenti del mondo del cinema. Direttore della fotografia è l’inglese John Mathieson, che ha collaborato in particolare con Ridley Scott. Scenografo è Jon Hutman: tra i suoi film più noti "The tourist", "L’amore non va in vacanza", "L’uomo che sussurrava ai cavalli" di Robert Redford.

La produzione ha visto all’opera 25 bambini nel ruolo di elfi, Babbo Natale, 4 renne, 2 studi all’interno dei quali è stata costruita interamente la casa di Santa Claus con l’atmosfera magica, le luci e i colori che richiamano la notte di Natale. Non può mancare, naturalmente, oltre alla slitta per contenere tutti i regali, un camion Esselunga sul quale vengono infine caricati i doni per tutti.