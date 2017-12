A "Music" debutto italiano di Nicola Cavallaro, finalista a "The Voice France"

"È stato incredibile! Sono ancora emozionato per il mio debutto in Italia!", così Nicola Cavallaro esprime la sua gioia per essersi esibito con il suo singolo "Monster", per la prima volta in Italia, nello studio di "Music" sabato sera, ospite di Paolo Bonolis. Il cantante 26enne è il protagonista di una favola in perfetto stile natalizio. Ha lasciato la sua terra, la Sicilia, un po' di mesi fa, per raggiungere Parigi e partecipare a "The Voice France", dove è arrivato in finale. Non ha vinto, ma la Universal francese gli ha offerto un contratto per la pubblicazione del brano ... a pochi giorni da Natale.