A MattinoCinque arriva Francesco Vecchi: affiancherà Federica Panicucci

Da lunedì 12 settembre, il giornalista del Tg5 e Tgcom24 Francesco Vecchi affiancherà Federica Panicucci alla conduzione del contenitore Videonews "MattinoCinque". Lo rende noto Mediaset. Ogni giorno, Francesco Vecchi, che dal 2004 lavora alla redazione del Tg5 e Tgcom24, aggiornerà in diretta i telespettatori di Canale 5 sugli ultimi fatti di cronaca, politica e spettacolo, con approfondimenti, collegamenti e interviste esclusive.



Nell'ottica di continuare a valorizzare le risorse interne, Mediaset ha deciso di far crescere un professionista che si è distinto per impegno e capacità. Come anche il precedente conduttore Federico Novella, che entrerà nella squadra del Tg4 come anchorman di punta dell'edizione delle 19.