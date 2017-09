Scotland Yard ha dichiarato che l'esplosione di questa mattina alla stazione metropolitana di Parsons Green era un attentato terroristico. L'ordigno, la cui deflagrazione in uno dei vagoni ha portato a un incendio, sembra sia di tipo artigianale e ha ferito al volto diverse persone, che fortunatamente sono riuscite a lasciare il vagone perché le porte erano ancora aperte al momento dell'innesco.



Immediato l'intervento di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Non c'è stata alcuna vittima ma tanta agitazione e spavento, come testimoniano le prime registrazioni da cellulare diffuse in rete.