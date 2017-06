A Mattino 5 look a confronto: Kate Middleton ruba lo stile a Lady D

Kate come Diana, eleganti e impeccabili. Se l'imitazione è la principale e più sincera forma di adulazione, allora la moglie del principe William ha decisamente dimostrato qual è il suo modello d'ispirazione. La prima similitudine riguarda le nozze: se l'abito è risultato più sobrio di Lady D, la stessa imposizione è stata data al momento del sì: la rinuncia della frase "obbedisco allo sposo", simbolo di ribellione e indipendenza rispetto alla corona. Quindi, la nascita del piccolo George, avvolto in una coperta di lana bianca, proprio come suo padre tra le braccia di Diana circa trent'anni prima. Tailleurs eleganti e mise semplici, ma di gusto, inoltre, sono le scelte della duchessa di Cambridge per le uscite ufficiali. Infine, l'anello di zaffiro blu al dito, che Carlo regalò proprio a Diana per il loro fidanzamento. Infine, lo stesso impegno nel sociale e la voglia di vivere una vita normale, aiutando le popolazioni meno abbienti. E quella foto davanti al Taj Mahal, in India, con la medesima posa, ma un'unica differenza: Lady D era da sola, mentre Kate decisamente no.