A "Il giallo della settimana" la tragedia dell'Hotel Rigopiano

La tragedia dell'Hotel Rigopiano sarà approfondita da Remo Croci nella nuova puntata de "Il Giallo della Settimana", in onda sabato 18 marzo alle 22 su Tgcom24. Sono ancora molti i misteri che avvolgono questa tragedia. A due mesi dalla valanga che seppellì 29 persone il Giallo si interroga su tanti interrogativi che rimbalzano sulla strage in quel resort a cinque stelle. Si poteva evitare?

Delle 40 persone presenti fra clienti e dipendenti 29 morirono. Potevano salvarsi se i soccorsi fossero stati più rapidi? Quell'hotel poteva essere costruito in quella zona? Remo Croci è tornato in quei luoghi e ha raccolto testimonianze e atti inediti come i due esposti depositati alla Procura di Pescara. In studio ci saranno l'avvocato Serena Gasperini e l'inviato del settimanale Oggi Giangavino Sulas.