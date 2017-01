A "Il Giallo della Settimana" il caso di Chicca Loffredo

Sabato 12 novembre, alle 22 su Tgcom24, nuovo appuntamento con "Il Giallo della Settimana". Remo Croci approfondisce con Marina La Rosa il delitto della piccola Chicca Loffredo avvenuto due anni fa nel Parco Verde di Caivano. La bambina fu gettata dal settimo piano di un palazzo. Accusato dell'omicidio è Raimondo Caputo e ,in concorso per le violenze sessuali su alcune minorenni, anche la sua ex convivente Marianna Fabozzi.