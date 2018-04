A "Domenica Live" vanno in scena gli scontri tra le ex naufraghe

L'Isola in Honduras è ormai un ricordo ma le frizioni tra le ex naufraghe non si sopiscono. A "Domenica Live", nel salotto di Barbara d'Urso, è andato in scena l'ennesimo scontro e scambio di accuse tra Elena Morali, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Alessia dice di essere uscita dalla sala trucco piangendo per la cattiveria con cui è stata apostrofata dalle due, che ribattono negando e dandole della bugiarda.