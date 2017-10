A Domenica Live Simona Izzo conferma: “Amanda Lear era un uomo”

“Amanda Lear era un uomo”. Questa la rivelazione shock di Simona Izzo durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip che è stata poi rilanciata da giornali e social network. A Pomeriggio Live l’attrice romana torna sull’argomento senza smentire quanto detto e rincarando la dose: “L’ho scoperto leggendo le biografie di Dalì, Amanda era una bellissima trans che poi ha deciso di fare l’operazione”. Dopo le obiezioni degli ospiti presenti in studio, la Izzo domanda serafica: “Ma perché Amanda ha smentito?”. Effettivamente la modella, cantante e attrice francese non è intervenuta sulla questione, lasciando in sospeso i dubbi. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, spiega che fù proprio “Dalì a inventare questa storia, poi diventata leggenda”. Ma la Izzo non fa alcun passo indietro: “Amanda non ha mai smentito perché è una donna intelligente e sa che tra il vero e il verosimile l’importante è che si lasci un interrogativo”.