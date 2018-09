A Domenica Live Samantha Grant accusa la sorella Meghan Markle

"Ho parlato con Meghan nel 2015 e l’ho vista l’ultima volta nel 2008, alla mia laurea". Un rapporto che non esiste più quello tra Samantha Grant e Meghan Markle. Le due sono sorellastre, hanno lo stesso padre ma se una è sulle copertine di tutti i tabloid grazie al recente “Royal Wedding” con il Principe Harry, Samantha invece è rimasta a fianco del loro papà. “Meghan è sparita da quando ha conosciuto Harry e non ho mai capito il perché”. Ma ciò che dà più fastidio alla maggiore delle sorelle Markle è il comportamento della neo duchessa di Sussex nei confronti del papà Thomas: “Non capisco perché lo tratti in questo modo, è un uomo che le ha dato tutto, che l’ha sempre trattata bene. Ha avuto un infarto, è stato male e lei non se ne è mai preoccupata”. Col viso rigato dalle lacrime prova anche a raccontare il turbinio di emozioni che l’hanno pervasa durante il matrimonio: “Come si fa nel giorno più felice della tua vita a non volere a fianco tuo padre?”.