A "Domenica Live", Renato Pozzetto: "Vi racconto la mia carriera"

Dalle valigie di cartone al successo con Cochi, Renato Pozzetto si racconta nel salotto di Pomeriggio Cinque, tra i ricordi di vita, le battute e i film, uno su tutti quello con Edwige Fenech: "Io non dovevo nascondere molto eh, ma eravamo nudi nella vasca per girare una scena, a un certo punto lo scenografo ci dice di dover cambiare le luci e noi rimaniamo fermi nella vasca due minuti, allora è logico c'è un meccanismo che si lamenta eh – racconta l'attore – a quel punto lei in imbarazzo esce, anche perché doveva rifarsi il trucco, e di conseguenza l'acqua si abbassa et voilà, è spuntato una specie di arachide".



Pozzetto tra le risate di Barbara D'Urso e del pubblico ha poi aggiunto: "Un elettricista mi ha anche deriso dicendomi 'We Pozzè guadagnerai qualche lira, ma fai na vitaccia'" Durante l'intervista l’attore ha poi ripercorso le tappe salienti della sua carriera e nel rivedersi si è lasciato sfuggire un "c***o come ero giovane". Immediato il siparietto con Barbara D'Urso che per rimediare alla gaffe gli ha detto: "hai detto pazzo vero?" e lui in risposta: "beh si, mi capita spesso di dire pazzo". Renato ha poi ricordato con le lacrime agli occhi la moglie Brunella, unico amore della sua vita che non c'è più, e il caro amico Paolo Villaggio.