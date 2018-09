A Domenica Live ecco l’originale "Ken umano"

Lo chiamano la “Bambola vivente”, arriva dal Brasile e si è sottoposto a oltre 20 interventi su tutto il corpo, tra cui interventi con il botox, cinque rinoplastiche, svariate iniezioni ai muscoli pettorali, alle braccia e al viso. Questa l'incredibile storia di Mauricio Galdi. La svolta a 17 anni: "Il mio sogno era fare l’attore, ma al primo provino mi avevano detto che ero troppo brutto e così ho deciso di rifarmi il naso per la prima volta".



Da lì il bisturi è diventato una passione o, secondo alcuni, un'ossessione. Nel salotto di Barbara d'Urso confessa: "Sì ho delle protesi nelle braccia e negli addominali". Oggi, nonostante, le numerose critiche, Mauricio conta tantissimi follower su Instagram. Tutti gli impegni lavorativi non hanno però lasciato tempo a Mauricio di trovare l'amore: "Ho avuto una fidanzata per molto tempo, ma adesso sono single".