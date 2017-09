A "Domenica Live" bufera sui ritocchini estetici di Asia Nuccetelli

Debutto boom per " Domenica Live ", il programma condotto da Barbara d'Urso . La trasmissione è stata seguita da 2,5 milioni di spettatori con punte del 20% di share. Tra i momenti caldi quello che ha visto protagonista Asia Nuccetelli , figlia di Antonella Mosetti . Dopo la partecipazione al " Grande Fratello Vip ", la 21enne da mesi viene attaccata dal Web per i ritocchini estetici che le hanno trasformato il volto. Così la ragazza ha deciso di difendersi.

"Non c’è nessuna faccia nuova - spiega Asia - Ho sistemato il naso con la chirurgia e mi sono rifatta le labbra, con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica". La Nuccetelli nega di essersi rifatta il seno: "Ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo, ho fatto quello che per me era necessario". L'unico eccesso che ammette è il colore di capelli: "Ma ho 21 anni e si può sempre cambiare".

Asia nega di essersi rifatta anche gli zigomi: "Sono i miei. Sono solo dimagrita mentre ero nella casa del Grande Fratello. Sono molto diversa da prima, il fatto che il mio viso sia cambiato è dovuto all'età". Non poteva mancare lo scontro con Karina Cascella, che già in passato l'aveva criticata aspramente: "L'anno scorso al GF eri una bella ragazza di 20 anni. Nel giro di un anno la bocca è stata gonfiata a livelli smisurati. Sono pro-chirurgia quando serve a migliorare, cambiare i connotati a 20 anni non è normale. Tua madre fa benissimo a difenderti, ma se esageri dovrebbe dirti che stai sbagliando".

E la ragazza si difende: "Quando avrò l’età tua farò la mamma, a 21 anni è l'inizio della vita. La mia famiglia non mi permette di andare oltre, solo il naso e la bocca. Non giudicarmi così tanto, sei una mamma anche tu".



Giancarlo Scheri: "Una partenza alla grande" - Il direttore Canale 5, Giancarlo Scheri, commenta con viva soddisfazione i risultati ottenuti da "Domenica Live": "Parte alla grande la nuova stagione televisiva di Barbara d'Urso - dice -. Domenica, oltre 2 milioni di telespettatori per l'esordio di 'Domenica Live', programma leader del pomeriggio domenicale. Il contenitore Videonews, di cui Barbara è la perfetta padrona di casa per il nono anno consecutivo, ha anche totalizzato picchi d'ascolto che hanno superato il 20% di share e 2 milioni 500 mila telespettatori. E anche Pomeriggio 5, nelle prime due settimane di messa onda, si conferma, come sempre, leader della sua fascia d'ascolto sia sul totale del pubblico che sul target 15-64 anni, quello più ambito dagli investitori pubblicitari, con un trend in crescita continua. Sono davvero contento di questi risultati che contribuiscono a rendere imbattibile il day-time di Canale 5: grande Barbara, avanti tutta!".