A "Colorado" sul palco Alessio Bernabei con il suo nuovo singolo

Settimo appuntamento con “Colorado”, in prima serata su Italia 1, questa sera alle 21.10 Ospite d'onore della puntata Alessio Bernabei, che canterà il singolo “Due Giganti” e si presterà a simpatiche gag con i due conduttori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Cristina D'Avena si esibiirà invece in “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia, mixata con la sigla del famoso cartone animato “Siamo Fatti Così”.