A "Colorado" Paolo Ruffini e Francesco Mandelli

Giovedì 13 ottobre, nuovo appuntamento con “ Colorado ” in prima serata su Italia 1, condotto da Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. Ospiti Paolo Ruffini, Francesco Mandelli e I Panpers per presentare il film “I Babysitter”, in sala dal 19 ottobre. Il programma continua a dar spazio ai più amati dai giovani con i contributi video de iPantellas , The Jackal e Roberto Lipari .

Il trio Il Pagante (Roberta Branchini, Eddy Veerus e Federica Napoli) canta il singolo “Bomber”, estratto dal nuovo album "Entro in Pass". Nuova puntata del “Tronco di spade”, parodia della famosa serie tv, con Gianluca Scintilla Fubelli, Ippolita Baldini e Ria Antoniou, che si esibisce poi anche in un balletto sulle note di “SIA – The Greatest”.



Seguitissime ormai anche sui social le esibizioni di Cristina D’Avena che questa volta canta “Up and Up”, canzone che a Rocco Tanica, autore di testo e musica, evidentemente, ricorda il famoso cartone animato “Occhi di Gatto”.



Si alterneranno, inoltre, campioni della risata come Andrea Pucci, Leonardo Manera, Nando Timoteo, Alberto Farina, Alessandro Bianchi, Paolo Casiraghi, Herbert Cioffi, Pino e gli Anticorpi, Enzo Paci, Stefano Chiodaroli, Giovanni D’Angella e la Laura Pausini di Valeria Graci. Ritorna, infine, Dario Cassini che ci racconta storie incredibili di suo figlio Raffaele.