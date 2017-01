A "Ciao Darwin" sfida tra Spirito e Carne

In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "Ciao Darwin 7 – La Resurrezione", condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Spirito contro Carne, sono le categorie che si sfideranno questa settimana: a capitanare la squadra della Carne ci sarà Tina Cipollari, mentre per lo Spirito sarà portavoce la giornalista Safiria Leccese. Grande attesa per la Madre Natura scelta questa settimana, depositaria del meccanismo della casualità.