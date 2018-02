90 Special, Francesca Michielin canta “Wonderwall” degli Oasis

Una versione acustica che vede in scena Francesca Michielin, per la canzone "Wonderwall" degli Oasis in vetta alle classifiche mondiali nel 1995. Una chiave molto intima, quella scelta dall’artista friulana, che nel quarto appuntamento di 90 Special su Italia 1 si è affidata a voce e basso per interpretare lo storico brano dei fratelli Gallagher.