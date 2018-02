90 Special: ecco le sigle tv dei programmi più amati dai bambini

Bim Bum Bam, L'Albero Azzurro, La Melevisione, Art Attack, Solletico: i giovani cresciuti negli anni '90 non possono dimenticare tutti questi programmi che, seppur d'intrattenimento, hanno educato e cresciuto una generazione intera. Chi ricorda per intero tutte le sigle d'apertura di questi contenitori? Alcune sono rimaste famose negli anni, altre sono assolutamente da rivedere, dei veri e propri cult che restano nella mente e nel cuore di quelli che una volta erano piccoli e che oggi sono diventati uomini! 90 Special le ha ripescate tutte e Nicola Savino le ha inserite in una carrellata da non perdere!