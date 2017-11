Rosy Abate, le 5 cose che (forse) non sapete

Manca ormai poco alla messa in onda del primo dei cinque episodi di "Rosy Abate - La serie" su Canale 5. Domenica 12 novembre, in prima serata, tornerà uno dei personaggi più amati della fiction italiana con protagonista Giulia Michelini. Rosy era data per morta, il suo cadavere carbonizzato era stato identificato dalla scientifica. Eppure, come ci ha abituato "Squadra Antimafia" le cose non sono sempre come appaiono. Ecco 5 cose che (forse) non sapevate...