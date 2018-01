30 anni fa la prima puntata di Casa Vianello

Il 17 gennaio 1988, esattamente trent'anni fa, debuttava su Mediaset la sitcom "Casa Vianello", la più vista e amata in Italia. Per celebrare l’evento, in esclusiva a Pomeriggio Cinque le immagini e i racconti inediti degli amici e conoscenti di Sandra e Raimondo. Ospiti da Barbara D’Urso gli attori del cast e il miglior amico di Vianello che racconta: “In una puntata ho capito veramente che amore provavano Sandra e Raimondo, perché in studio c’era una bara, dove Vianello si era steso e lei si rifiutò di girare la scena, perchè non voleva vedere il marito morto nemmeno per finta. Questo per farvi capire quanto si amavano”. Anche Costantino Vitagliano ricorda del suo cameo in compagnia dei coniugi Vianello: "Mi hanno sempre messo a mio agio, erano fantastici".