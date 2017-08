30 anni Beautiful, quelle "strane" nozze di Bill e Katie

Dal rapimento di Donna al matrimonio tra Bill e Katie, la pillola quotidiana di Beautiful che celebra i 30 anni di messa in onda della celebre fiction americana rivive i momenti più emozionanti dalla ventiduesima alla ventiquattresima stagione. La capsula di oggi si apre con la terribile scena in cui Pam, dopo aver rapito Donna, la fa sbranare da un orso. Successivamente si passa alle nozze tra Bill e Katie, destinate ad avere un epilogo particolarmente controverso e infine viene ripreso il primo incontro tra Dayzee e Stephanie, decisivo per la vita della donna.