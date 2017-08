Dopo la clapsula andata in onda ieri in cui Bridget scopriva il clamoroso tradimento di Deacon con sua madre Brooke, oggi si rivive l'amore tra la giovane donna e Nick Marone, sbocciato durante la diciannovesima stagione della celebre fiction americana. La serie tv di Canale 5, che in questi giorni festeggia i 30 anni di messa in onda, torna anche sul cambiamento di Felicia, andato in scena nella ventesima stagione e conclude la quotidiana clip celebrativa con la divertente battaglia di cuscini tra Eric e Stephanie.