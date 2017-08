30 anni Beautiful, il commovente addio di Stephanie

Dopo le nozze tra Bill e Katie rivissute nella pillola di mercoledì 12 luglio, oggi Beautiful riparte da un altro matrimonio molto controverso, quello tra Steffy e Liam, cruciale nel corso della venticinquesima stagione della fiction. Per rivivere quanto successo durante la pluridecennale serie americana, la capsula quotidiana riprende anche il commovente addio di Stephanie e lo straziante saluto con Brooke. Quest'ultima è protagonista anche della clip successiva, in cui viene messa in luce tutta la rabbia di Katie. Ma nel penultimo giorno che celebra i 30 anni di di Beautiful, il programma in onda su Canale 5 prolunga le clip di festeggiamento arrivando fino alle trentesima stagione e al duro scontro tra Quinn e Steffy.