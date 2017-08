30 anni Beautiful, è la giornata della proposta di matrimonio a Sally Spectra

Continuano le pillole della celebre fiction americana "Beautiful" dedicate a tutto il meglio delle passate stagioni, dal primo episodio in onda nel 1987 fino alla vicende più recenti, viaggiando in una storia lunga ben 30 anni. La speciale clip di oggi è dedicata all'inaspettata proposta di matrimonio di Eric a Sally Spectra, legato alla decima stagione. In quell'occasione a farne le spese fu soprattutto Stephanie, rivale da sempre della futura signora Forrester. Ma la clip di oggi non si limita soltanto all'annuncio in passerella di Eric. Per rivivere l'undicesima stagione è stato ripreso il tragico incidente d'auto di Rick, mentre la notte d'amore di Amber e Raymond omaggia la dodicesima stagione di una fiction intramontabile.