30 anni Beautiful, dagli amori più romantici agli scontri storici

Come già accaduto in occasione della puntata di lunedì 3 luglio, proseguono i festeggiamenti per i 30 anni da quando la soap americana "Beautiful" è approdata in televisione per la prima volta, riscuotendo un successo talmente grande da consentire alla serie di rimanere in vita fino ad oggi ed entrare nella storia con più di 7500 puntate. La speciale clip che ogni giorno per due settimane rivivrà i momenti più emozionanti della fiction, oggi è dedicata all'amore tra Eric e Brooke relativo alla quarta stagione, alle storiche nozze di Thorne e Macy e all'epico scontro tra Sally Spectra e Stephanie. Una pillola, insomma, da non perdere per rivivere il meglio di una serie lunga trent'anni.