X Factor Uk, Nicole Scherzinger shock: "La bulimia era la mia dipendenza"

12:42 - Dopo anni di silenzio Nicole Scherzinger ha voluto condividere pubblicamente un segreto del suo passato: la dipendenza dal cibo. L'ex giudice dell'edizione inglese di "X Factor" ha infatti svelato al magazine Cosmopolitan di aver sofferto per otto anni di bulimia: "E' una malattia orribile, che ti paralizza e ti ruba la vita. E' stato un periodo molto buio, mi sentivo sola ma ero stata io ad allontanarmi da tutti".

I disturbi alimentari ebbero effetti devastanti non solo sulla salute ma anche sulla sua carriera: "Ho iniziato a perdere la voce, non riuscivo più a cantare dal vivo. Ricordo che il mio manager mi trovò svenuta sul pavimento. A quel punto pensai che avrei perso tutte le cose che amavo se non avessi iniziato ad amare me stessa.



Riguardandosi indietro la Scherzinger rimpiange di non essersi goduta a pieno il successo delle Pussycat Dolls, la girl-band che la lanciò nel 2004. "E' triste vedere come ho buttato via quegli anni. Avevo una vita fantastica, le Pussycat Dolls erano in cima al mondo ma io dentro di me ero infelice. Non voglio che succeda di nuovo, la vita è una sola".