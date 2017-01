X Factor 8, Victoria Cabello e Fedez nuovi giudici

13:12 - Le sorprese dell'ottava edizione di "X Factor" si chiamano Victoria Cabello e Fedez. Sono i giudici che hanno sostituito rispettivamente Simona Ventura e Elio. A loro si affiancano i riconfermati MIKA e Morgan, ormai veterano del talent show con alle spalle sette edizioni. I giudici sono apparsi a sorpresa durante i casting a Torino. Il debutto ufficiale avverrà alle registrazioni della prima tappa di audizioni l'8 e 9 giugno a Bologna.

Fedez in un lungo post sulla sua pagina Facebook ha voluto spiegare i motivi per cui ha accettato questo ruolo. "Una cosa che i famosi amano dire mentre si aggiustano la dentiera intasata di cialis davanti alla telecamera, è che i giovani hanno poco spazio in tv. - ha scritto - Un'altra categoria di persone che si lamenta del poco spazio in televisione ai giovani e al vero talento sono i giovani, di solito mentre insultano chiunque abbia osato vendere più di tre copie di un qualsiasi prodotto artistico e parlare a un pubblico più ampio. Entrambi i due atteggiamenti sono così efficaci e utili a cambiare le cose che farebbero venire voglia di soffocarsi con una busta anche a un neonato particolarmente ottimista. A me l'idea di lamentarmi fortissimo finché non mi trasformo in una fashion blogger a cui qualcuno hanno appena detto che è una cicciona odiata da tutti non mi è mai piaciuta. Preferisco provare a fare di meglio".



"Questo è il primo dei motivi per cui ho accettato di fare il giudice della prossima edizione di X Factor, ma ce ne sono tanti. - continua - Uno fra gli altri è provare a portare la mia esperienza su un talent alla ricerca di gente con delle potenzialità. Magari non ho anch’io il parrucchiere espressionista o il riflesso di Pavlov appena si accende una telecamera. Però conosco il mercato discografico, quello vero, non il modellino in scala con cui giocano i rapper italiani che si fanno accarezzare la testa dai quattro amici del cortile amministratori della pagina Facebook sono il king dell’underground. So cosa vuol dire avere talento ed essere solo. A 24 anni so cosa vuol dire passare da ma-vaffanculo a tre-dischi-di-platino, in un Paese guidato da gente che ha festeggiato i suoi Sweet Sixteen con i giovani Balilla. Forse meritarsi qualcosa e resistere ai calci in faccia sono le uniche cose che ho da insegnare. Eppure non mi sembra poco. Ah... Il mio nuovo disco esce a Settembre, e sui contenuti non mi sono contenuto!".