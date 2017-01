Walter Nudo, una vita al massimo

15:17 - Sabato 19 aprile alle 16 su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin. Con lei in studio: Alvin e Jonathan. Walter Nudo racconterà ai microfoni del talk show la sua vita incredibile, vissuta sempre al massimo.

Direttamente dalla soap fenomeno di ascolti “Il Segreto” sarà in studio la dottoressa Gregoria (alias Leonor Martin), per rispondere alle domande dei fan. Si parlerà della prossima canonizzazione di Papa Wojtyla con interviste in esclusiva a chi lo ha conosciuto e ha trascorso con lui le sue ultime settimane di vita.



E ancora Gabriel Garko, che regalerà ai telespettatori una preziosa anteprima sulla fiction Valentino, Vanessa Incontrada e Giusy Ferreri. Jonathan è volato a Miami per la premiere del cartoon Rio 2, dove ha intervistato molte star del hollywoodiano, tra cui: Anne Hathaway, Andy Garcia e Rodrigo Santoro.



Inoltre, Andrea Roncato parlerà, a cuore aperto, della sua parabola di vita che, tra luci e ombre, lo ha portato ad essere l’uomo che è oggi. Infine, ai microfoni di Verissimo David Hasseloff, protagoniste delle serie cult "Supercar" e "Baywatch".