Vladimir Luxuria quando era un bambino...

08:56 - Una foto in bianco e nero, segnata dal tempo, in cui appare con le sorelle. Era un bambino allora Wladimiro Guadagno e la politica e il mondo dello spettacolo erano davvero lontanissimi. Vladimir Luxuria posta un'immagine da piccola su Twitter e ironizza: "Io e le mie sorelle Laura e Barbara prima che diventassi una TranSister".

Una foto pescata dal cassetto dei ricordi che la dice lunga sulla trasformazione di cui Luxuria è stata protagonista in questi anni. Anche perché Vladimir trova finalmente il coraggio di far vedere come era e con la solita ironia ci scherza su. L'opinionista ed ex parlamentare dimostra di aver imparato ad accettarsi per come è, tanto che qualche tempo fa ha persino rinunciato a cambiare sesso. Insomma, ecco la transgender più famosa quando era ancora un bambino.