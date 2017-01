Vittorio Brumotti rapinato a Milano: "Hanno tentato di farmi fuori!"

10:36 - Brutta disavventura per Vittorio Brumotti. L'inviato di "Striscia la Notizia" è stato infatti rapinato nel quartiere San Siro a Milano dove stava appunto registrando un servizio per il tg satirico di Antonio Ricci. A dare la notizia è stato lui stesso su Twitter: "Hanno tentato di farmi fuori!". Poi il fidanzato di Giorgia Palmas, che era presente durante l'aggressione, ha postato su Instagram la foto con i soccorritori.

I particolari della rapina non sono chiari e forse sarà lo stesso Brumotti a raccontare l'accaduto durante la puntata di Striscia in onda questa sera. Ai followers preoccupati Vittorio fa sapere: "Hanno rubato attrezzatura telecamera borse ecc. Ma la peggio è che hanno tentato di farmi fuori!. Adesso tutto ok! Aspettiamo che le forze dell ordine facciamo il loro dovere abbiamo video del fatto e foto dei malviventi!". Anche la Palmas era presente durante la rapina e ha cinguettato: "Stamattina Brumotti e la sua troupe hanno subito una rapina in pieno giorno a San Siro Milano ed io ero presente. Assurdo e inconcepibile".