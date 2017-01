23 luglio 2014 Vittorio Brumotti: "I baci di Giorgia Palmas per me sono la migliore medicina" Il conduttore di "Paperissima Sprint" rassicura i fan su Instagram dopo la brutta caduta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:31 - "Palmas kiss la meglio medicina!", Vittorio Brumotti sta meglio dopo la brutta caduta in bici e su Instagram rassicura i fan postando le foto con i cerotti. Si fa coccolare dalla sua compagna, la bella Giorgia Palmas, e racconta: "Sono come nuovo! 20 punti in bocca 6 sul naso 4 sotto l'occhio e 25 giorni di stop! Invece non posso e tra poco vado ad allenarmi! Biker si nasce!".

Insomma, il conduttore di "Paperissima Sprint" non riesce davvero a stare lontano dalla sua bici. Prima mostra il luogo dell'incidente: "Tutto apposto! Aaaa sono volato giù da quella scala praticamente!". Poi sale di nuovo in sella alla sua amata bike e riparte per un'altra avventura. Stavolta, forse, prestando più attenzione...