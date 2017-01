15 luglio 2014 Vittorio Brumotti, brutta botta in faccia Il conduttore di "Paperissima Sprint" posta su Instagram la foto con il viso sanguinante dopo la caduta dalla bike Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:56 - Brutta caduta in bici per Vittorio Brumotti che ha riportato delle ferite in viso. A postare la foto con il volto sanguinante, su Instagram, è lo stesso conduttore di "Paperissima Sprint", che però confessa di conoscere bene i rischi della bike e di accettarli per amore della sua grande passione: "Facciata notturna ma fa parte del mio lavoro, la mia passione, il mio sogno dunque la prendo con filosofia! W la Bike!".

A preoccuparsi sono però i suoi follower, che gli raccomandano di stare "più attento", gli fanno gli auguri e gli ricordano che è "meglio il tuo sorriso che la maschera di sangue!!!". La compagna Giorgia Palmas invece non commenta, deve essersi presa una bella paura...